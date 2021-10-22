

Мэтью Брайза: Европа и Америка больше не будут вмешиваться во внутренние противостояния в Грузии

22.10.2021 17:31





По заявлению бывшего заместителя госсекретаря США Мэтью Брайзы, возвращение бывшего президента Михеила Саакашвили в Грузию еще более обострило существующую в стране кризисную ситуацию.



С другой стороны, как отметил Брайза в интервью «IPN», арест бывшего президента не был разумным политическим шагом, несмотря на то, что против него возбуждены уголовные дела.



Вместе с тем, как отметил Брайза, когда лидер оппозиции и одновременно бывший президент страны арестован, это само собой порождает проблему и в глазах мира это выглядит как политически мотивированное задержание.



Кроме того, как отмечает Брайза, часть политиков и экспертов убеждена в том, что возращение Саакашвили оказало влияние на результаты выборов.



«Мы никогда не узнаем, какими были бы результаты, если бы Саакашвили не приехал. Что касается справедливого суда, то в Грузии относительно независимости суда есть много вопросов со стороны американского правительства, Венецианской комиссии и наблюдателей. Если судебный процесс Саакашвили пройдет справедливо, дополнительных вопросов не будет ни у одной из сторон…



Я думаю, Европа и Америка уже устали. Они больше не будут вмешиваться во внутренние противостояния в Грузии, которые весьма тягостны», - заявил Брайза.



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