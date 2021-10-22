

Столтенберг: Россия не должна опасаться вступления Украины в НАТО

22.10.2021 18:47





Россия не должна опасаться вступления Украины в НАТО, поскольку это оборонный альянс. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе, передает ТАСС.



"НАТО - оборонительный союз, - отметил он. - Ни в коем случае Россия не должна бояться [вступления в него Украины]".



По словам Столтенберга, "решение будут принимать Украина и 30 членов НАТО". При этом генсек альянса исключил для Москвы "право наложить вето на решение суверенного государства вступить в НАТО".



"Независимые страны должны иметь право выбирать свой собственный путь. Поэтому только Украина может решить, хотеть ли ей в НАТО, и только 30 стран НАТО могут решать, когда она будет готова и будет удовлетворять стандартам НАТО", - добавил он. При этом генсек альянса исключил для Москвы "право наложить вето на решение суверенного государства вступить в НАТО".



По мнению Столтенберга, процесс расширения НАТО способствовал укреплению мира и стабильности в Европе в последние годы.



Усилия Евросоюза по укреплению обороны сообщества не должны дублировать военные возможности НАТО. "Я приветствую усилия ЕС в области обороны. Эти усилия не должны дублировать деятельность НАТО", - сказал он.



"Я приветствую усилия ЕС в области обороны. Эти усилия не должны дублировать деятельность НАТО", - сказал он и добавил, что сторонам "нужно расширение возможностей, а не [создание] новых структур".



Столтенберг также заявил, что страны ЕС и НАТО должны развивать военное сотрудничество, что будет отражено в совместной декларации, которую стороны собираются принять в декабре.



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