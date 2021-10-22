

Церцвадзе: Если темп вакцинации не возрастет, государство будет вынуждено снова ввести ограничения

22.10.2021 21:05





«За последние пять дней количество ежедневно вакцинирующихся составляет 4-5 тыс. человек, что является катастрофой. Население Грузии устраивает саботаж своему здоровью и, в конечном итоге, стране», — заявил директор Центра инфекционных патологий и СПИДа Тенгиз Церцвадзе.



По его словам, если медленный темп вакцинации сохранится, государство снова будет вынуждено ввести ограничения.



Как отметил директор Центра инфекционных патологий и СПИДа, на фоне роста случаев инфицирования COVID-19, клинический сектор работает максимально эффективно, однако, по его словам, страна не сможет долго рассчитывать на самоотверженный труд клинического сектора.





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