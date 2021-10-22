|
|
|
Церцвадзе: Если темп вакцинации не возрастет, государство будет вынуждено снова ввести ограничения
22.10.2021 21:05
«За последние пять дней количество ежедневно вакцинирующихся составляет 4-5 тыс. человек, что является катастрофой. Население Грузии устраивает саботаж своему здоровью и, в конечном итоге, стране», — заявил директор Центра инфекционных патологий и СПИДа Тенгиз Церцвадзе.
По его словам, если медленный темп вакцинации сохранится, государство снова будет вынуждено ввести ограничения.
Как отметил директор Центра инфекционных патологий и СПИДа, на фоне роста случаев инфицирования COVID-19, клинический сектор работает максимально эффективно, однако, по его словам, страна не сможет долго рассчитывать на самоотверженный труд клинического сектора.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна