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Ангелу Меркель проводили аплодисментами на саммите лидеров ЕС
22.10.2021 21:08
Канцлера Германии Ангелу Меркель проводили аплодисментами на саммите лидеров ЕС. Это 107-й, вероятно, последний саммит ЕС за 16 лет, на котором она присутствовала в качестве канцлера.
Как пишут в социальных сетях бельгийские СМИ и корреспонденты международных СМИ, работающие в Брюсселе, президент Европейского совета Шарль Мишель дал оценку деятельности Ангелы Меркель во второй день саммита.
«Европейский совет без Анжелы — это как Рим без Ватикана или Париж без Эйфелевой башни. Нам будет не хватать вашей мудрости, особенно в трудные времена», — сказал Шарль Мишель.
Президент Мишель также назвал Ангелу Меркель «компасом и маяком европейского проекта».
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