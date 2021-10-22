

Ангелу Меркель проводили аплодисментами на саммите лидеров ЕС

22.10.2021 21:08





Канцлера Германии Ангелу Меркель проводили аплодисментами на саммите лидеров ЕС. Это 107-й, вероятно, последний саммит ЕС за 16 лет, на котором она присутствовала в качестве канцлера.



Как пишут в социальных сетях бельгийские СМИ и корреспонденты международных СМИ, работающие в Брюсселе, президент Европейского совета Шарль Мишель дал оценку деятельности Ангелы Меркель во второй день саммита.



«Европейский совет без Анжелы — это как Рим без Ватикана или Париж без Эйфелевой башни. Нам будет не хватать вашей мудрости, особенно в трудные времена», — сказал Шарль Мишель.



Президент Мишель также назвал Ангелу Меркель «компасом и маяком европейского проекта».



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