

В Латвии аннулировали лицензию на вещание русскоязычного Первого Балтийского канала

22.10.2021 21:15





Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание русскоязычного Первого Балтийского канала, пишет Delfi. Такое решение в совете объяснили тремя нарушениями, допущенными телеканалом в течение года.



Первый штраф был наложен за грубое нарушение основных условий выданной лицензии на вещание путем трансляции в программе "ПБК Латвия" программ, созданных другими электронными СМИ. Во второй раз канал оштрафовали за несоблюдение обязательств предоставлять в программе не менее 51% еженедельных европейских передач.



В третьем случае штраф был наложен из-за информации, которая "угрожала общественному здоровью или могла представлять серьезный риск". В одной из передач, в частности, говорилось о том, что коронавирус – это заболевание с низким уровнем заразности и от него можно уберечься, употребляя в пищу сельдь, передает издание.



Лицензия на вещание сроком на 10 лет была выдана телеканалу в феврале 2015 года, она будет аннулирована с 26 октября.



Первый Балтийский канал – телеканал, созданный на основе российского государственного Первого канала для вещания его передач в странах Балтии. С 27 сентября, как указывает Delfi, телеканал стал предлагать зрителям передачи на латышском языке – так руководство пыталось привлечь более широкую аудиторию среди зрителей Латвии. Также канал планировал изменить логотип: вместо прежнего синего должен появиться красно-белый – это цвета латвийского флага.



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