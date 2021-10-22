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НПО: Поправки к «Закону о полиции» увеличивают риск вторжения в личную жизнь
22.10.2021 21:57
Неправительственные организации «Центр социальной справедливости» (SJC) и «Ассоциация молодых юристов Грузии» (GYLA) выступили с совместным заявлением касательно предлагаемых изменений в Закон о полиции.
Согласно заявлению, изменения предоставят полиции неоправданно большие полномочия во время идентификации граждан и создадут риски безосновательного и непропорционального вторжения в личную жизнь.
Организации заявляют, что согласно изменениям представители органов правопорядка наделяются правом воспользоваться информационными базами МВД Грузии для идентификации гражданина, если сочтут, что предоставляемые им данные недостоверны. Причем, о мероприятиях для идентификации правоохранителям не нужно будет автоматически заполнить протокол.
Организации указывают на порочную практику идентификации и опроса полицейскими, отмечая, что те часто фотографируют самого гражданина и удостоверение его/её личности, причем с собственного мобильного телефона, что «создает постоянный риск распространения или несоответствующего использования данных».
В заявлении подчеркивается, что изменения расплывчато расписывают то, следует ли сообщать гражданам об использовании базы данных МВД для их идентификации. Кроме того, не уточняется и то, к данным какого типа будет доступ у полицейских.
В случае принятия предлагаемых изменений, указывают организации, отменяется обязанность автоматического заполнения протокола, предусмотренного действующим законодательством.
Если изменения все же будут приняты, то для того, чтобы узнать о проводимых в их отношении мерах, гражданам придется в течение трех дней письменно обратиться к МВД.
Подписавшие заявление организации призывают парламент не принимать изменения в таком виде.
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