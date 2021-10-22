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Премьер Грузии угрожает избирателям саботажем центральной власти в случае победы оппозиционного кандидата
22.10.2021 22:04
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что в городах, где проходят вторые раунды местного самоуправления, даже в случае победы оппозиционных кандидатов, те ничего не смогут сделать без центральной власти.
Выступая с речью в Сенаки, он подверг критике кандидата от «Единого национального движения» Кобу Накопия.
«Хочу обратиться к жителям Сенаки, какая перспектива у Кобы Накопия, что он сделает? Тем более, власть наша, центральное правительство — наше, он ни шага без нас не сделает.
И теоретически, и гипотетически, в любом муниципалитете при победе другого кандидата, без центрального правительства, у него просто нет перспектив. Это самообман», — резюмировал политик.
Напомним, второй тур выборов в местные органы власти в Грузии пройдет 30 октября в 20 муниципалитетах и 42 мажоритарных округах.
В пяти крупных городах Грузии — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави состоится второй тур выборов мэров. В столице за кресло мэра поборются действующий градоначальник от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе и глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия. Соперниками в четырех других городах будут также представители правящей партии и ЕНД.
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