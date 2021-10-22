

Что предпримет оппозиция, если «Мечта» не поддержит «теневое правительство»

22.10.2021 22:09





Кандидат в заместители мэра от оппозиции, лидер политической партии «Лело» Мамука Хазарадзе заявил, что если оппозиция одержит победу во втором туре выборов мэра Тбилиси и Сакребуло [горсовет], в котором большинство будет у «Грузинской мечты» (ГМ), не поддержит «теневой кабинет», оппозиция представит 90-дневный план управления городом.



«Если в Сакребуло «Грузинская мечта» не поддержит утверждение «теневого кабинета», мы представим 90-дневный план и за этот срок покажем Тбилиси, какое добро несет [оппозиционная] коалиция, какие планы будут реализованы и какой прогресс увидит наш город», — заявил политик.



Напомним, что 20 октября кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия представил «теневой кабинет» горсовета столицы.



В случае избрания Ники Мелия мэром Тбилиси должности заместителей мэра будут распределены среди следующих кандидатов:



Мамука Хазарадзе — «Лело за Грузию»;

Зураб Гирчи-Джапаридзе – «Гирчи — больше свободы»;

Элене Хоштария — «Дроа»;

Ираклий Абесадзе — юрист, бывший депутат.

Через день после этого действующий мэр и соперник Мелия Каха Каладзе назвал теневой кабинет «смешным», отметив что в Сакребуло большинство у «Грузинской мечты».



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