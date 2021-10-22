

Канделаки: Грузия честна в отношении российской агрессии 2008 года

22.10.2021 22:30





«Правительство застряло в норе и действует как спутник России», - заявил журналистам член «Европейской Грузии» Георгий Канделаки.



По его словам, очередное решение Страсбургского суда еще раз подтверждает, что Грузия полностью честна в отношении российской агрессии 2008 года.



«Это решение еще раз доказывает, что Грузия не начинала никакой войны. При нормальном правительстве это было бы еще одним аргументом, чтобы поднять наш вопрос на международной арене, поднять вопрос о деоккупации, о беженцах и возвращении их собственности. Американские и европейские компании зарабатывают деньги, арендуя недвижимость, конфискованную у наших беженцев в Абхазии», - сказал Канделаки.



Для справки, по делу о войне в августе 2008 года Грузия одержала очередную победу в Страсбургском суде.



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