

Мэтью Брайза: демократия в Грузии – под угрозой

22.10.2021 23:16





Бывший советник Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Мэтью Брайза считает, что в Грузии происходит откат демократии. По его словам, отказ части оппозиции от подписания соглашения от 19 апреля (о разрешении политического кризиса) создал ситуацию, когда ни правительство, ни оппозиция не думают о том, чтобы сделать шаг. А это ставит демократию под угрозу.



«Ответственность за это лежит на правительстве. Игнорирование ими Соглашения Шарля Мишеля является действием, направленным против демократии. Впрочем, это откат и в других областях», — заявил Брайза в интервью изданию IPN.



Бывший американский дипломат говорит, что согласен с заявлением ОБСЕ и посольства США о том, что обе стороны упустили возможность во время выборов и не учли пожелания грузинских избирателей: «Политическая ситуация очень поляризована. Перед выборами часто происходили случаи противостояния между представителями СМИ и политиками».



Мэтью Брайза также вновь добавил, что Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают интеграцию Грузии в НАТО. Он отметил, что 80% грузин поддерживают вступление в альянс, и эту точку зрения разделяет большинство членов НАТО.



«Почему в Вашингтоне и Брюсселе так любят Грузию? Грузия была страной, не похожей на другие. После распада Советского Союза вам удалось спастись от коррупции и беспорядков и построить в стране демократические институты. Мы вложили в это много энергии и финансовую помощь. В последнее время в стране наблюдается ослабление демократических институтов. Думаю, Европа и Америка устали. Они не станут вмешиваться во внутренние конфликты в стране, которые вызывают беспокойство. Грузинские политики – как в правительстве, так и в оппозиции – должны действовать сообща, а не вести постоянную конфронтацию», — добавил Брайза.



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