

Георгий Пхакадзе: Не позволим закрыть страну

23.10.2021 10:43





Эксперт по вопросам общественного здравоохранения, профессор Георгий Пхакадзе в своем включении в Facebook заявил, что не поддерживает очередное закрытие страны, а единственный способ предотвратить "локдаун" - это вакцинация.



«Мы все должны сделать всё возможное, чтобы никому не позволить закрыть эту страну. Вы хотите, чтобы страну закрыли? Я не хочу! Чтобы не объявили "локдаун", нужно привиться Pfizer! Чем больше человек привьются, тем меньше людей попадет в реанимационное отделение.



Возможно, кото-то и устраивает закрытие, но я не знаю такого человека в здравом уме, кому может быть на руку "локдаун"?!», - заявил Пхакадзе.



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