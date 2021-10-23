|
|
|
Георгий Пхакадзе: Не позволим закрыть страну
23.10.2021 10:43
Эксперт по вопросам общественного здравоохранения, профессор Георгий Пхакадзе в своем включении в Facebook заявил, что не поддерживает очередное закрытие страны, а единственный способ предотвратить "локдаун" - это вакцинация.
«Мы все должны сделать всё возможное, чтобы никому не позволить закрыть эту страну. Вы хотите, чтобы страну закрыли? Я не хочу! Чтобы не объявили "локдаун", нужно привиться Pfizer! Чем больше человек привьются, тем меньше людей попадет в реанимационное отделение.
Возможно, кото-то и устраивает закрытие, но я не знаю такого человека в здравом уме, кому может быть на руку "локдаун"?!», - заявил Пхакадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна