

Нателашвили: Нас возвращают к Ататюрку, Ленину, Шах-Аббасу

23.10.2021 11:14





Лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили отправился в США. В аэропорту он сообщил журналистам, что в течение недели проведет встречи в столице США.



«Начинается визит в Соединенные Штаты Америки. Через несколько часов мы будем в Вашингтоне, нас ждут встречи в основных политических центрах — Палате представителей, Конгрессе, Сенате, других стратегических центрах. Сегодня Грузию тащат в новый геополитический союз с Россией, Ираном и Турцией. Это означает, что нас возвращают к Ататюрку, Ленину, Шах-Аббасу, и никто больше об этом не говорит. Никто больше не говорит ни о новых парламентских выборах, без которых разговоры о смене власти — лишняя фикция. Вот со всеми этими проблемами, связано то, будет наша страна существовать, или нет, можно прямо сказать, будут иметь широкий характер обсуждения и дискусии в Вашингтоне.



В процесс медиации между «Грузинской мечтой» и оппозицией было активное участие как из Вашингтона, так и из Брюсселя, и я думаю, после того, как правящая партия вышла из так называемого соглашения Шарля Мишеля, они очень сожалеют, что посредством этой медиации разрушили свой собственный авторитет», — заявил журналистам Шалва Нателашвили.





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