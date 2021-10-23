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Кобахидзе: Ни один заключенный не должен пользоваться особыми привилегиями, тем более Саакашвили
23.10.2021 13:25
Ни один заключенный не должен пользоваться особыми привилегиями, тем более Михеил Саакашвили, - об этом заявил журналистам председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, откликаясь на заявления адвокатов Михеила Саакашвили, что в случае необходимости госпитализации они требуют перевести Саакашвили в частную клинику.
Как поясняет Кобахидзе, разговор о каких-то привилегиях безоснователен.
«Подход к Михеилу Саакашвили должен быть точно таким же, как был бы к любому заключенному. Права человека в Грузии защищены, в рамках этого стандарта будет соответствующее отношение. Разумеется, ни один заключенный не должен пользоваться особыми привилегиями, тем более и не Михеил Саакашвили, совершивший особо тяжелые преступления как перед страной, так и отдельными гражданами. Разговоры о каких-то конкретных привилегиях безосновательны», - отметил Кобахидзе.
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