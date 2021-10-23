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Гарибашвили: Осужденный Саакашвили никогда не будет привилегированным
23.10.2021 13:37
«Кто ему мешает есть? Почему он голодает? Я хочу сказать всем, что осужденный Саакашвили никогда не будет привилегированным», — заявил журналистам в Цагери премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
По словам главы правительства, в грузинских тюрьмах содержатся несколько тысяч заключенных, и о них тоже нужно заботиться.
«Осужденный Саакашвили ничем не отличается, за исключением того, что он совершил гораздо более серьезные преступления перед нашей страной, нашего народа и нашего будущего, чем другие заключенные — такие, как оккупация, потеря территорий страны и уничтожение тысяч людей. Саакашвили будет сидеть в тюрьме самое малое шесть лет», — сказал премьер.
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