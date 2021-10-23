

Мамука Хазарадзе: Пришло время очень больших перемен!

23.10.2021 14:59





Пришло время больших перемен не только в Тбилиси, но и в масштабе Грузии, - об этом заявил лидер «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе после встречи с населением в Диди Дигоми.



Как отметил Хазарадзе, оппозиция сделает все, чтобы в столице и стране началась новая жизнь.



«Мы убеждены, что настало время очень больших перемен не только в Тбилиси, но и в масштабе Грузии, и мы сделаем все, чтобы этот город и вся Грузия начала новую жизнь, победить бедность, безработицу, бесперспективность, безнадежность. Пора начинать реформы, быстрый рост, быстрое укрепление», - заявил Хазарадзе.



Для справки, кандидаты в мэры и в вице-мэры от «Национального движения» проводят встречи в масштабе Тбилиси. После встречи с населением Диди Дигоми они встретятся с населением Ваке и Сабуртало.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





