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Мамука Хазарадзе: Пришло время очень больших перемен!
23.10.2021 14:59
Пришло время больших перемен не только в Тбилиси, но и в масштабе Грузии, - об этом заявил лидер «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе после встречи с населением в Диди Дигоми.
Как отметил Хазарадзе, оппозиция сделает все, чтобы в столице и стране началась новая жизнь.
«Мы убеждены, что настало время очень больших перемен не только в Тбилиси, но и в масштабе Грузии, и мы сделаем все, чтобы этот город и вся Грузия начала новую жизнь, победить бедность, безработицу, бесперспективность, безнадежность. Пора начинать реформы, быстрый рост, быстрое укрепление», - заявил Хазарадзе.
Для справки, кандидаты в мэры и в вице-мэры от «Национального движения» проводят встречи в масштабе Тбилиси. После встречи с населением Диди Дигоми они встретятся с населением Ваке и Сабуртало.
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