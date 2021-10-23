

Ника Мелия: Гарибашвили свел политику до уровня оскорблений и насилия

23.10.2021 16:53





Ираклий Гарибашвили от начала до конца изливает ненависть и свел политику до уровня оскорблений и насилия, делает необдуманные заявления, — заявил председатель «Национального движения» Ника Мелия.



«Я хочу поблагодарить Ираклия Гарибашвили за то, что он существует, он значительно облегчает нам политическую жизнь, еще более четко показывает тот контраст, который существует между властью и оппозицией. Господин Гарибашвили от начала до конца изливает ненависть и свел политику до уровня оскорблений и насилия, делает необдуманные заявления. Это трагедия, потому что формально он является премьер-министром, но я благодарю его за все это исходя из интересов предвыборной кампании», — сказал Мелия.



Как отметил Ника Мелия, правда на стороне оппозиции, и все это видят.



«Г-ну Гарибашвили, г-ну Иванишвили и другим до ненормальности не нравится наша спокойная реакция, то что мы ведем нашу агитацию в спокойном русле. Почему мы так спокойны? Почему мы ведем кампанию так мирно? Потому что правда на нашей стороне, чувствуется, что растет общественная поддержка, и мы ориентируемся на будущее. Чем дольше будут так продолжать Гарибашвили с Каладзе, тем с большим отрывом победит в Тбилиси объединенная оппозиция. Победа будет убедительной», — сказал Мелия.





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