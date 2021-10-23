

Глава Минздрава: Высокий рост инфицирования коронавирусом наблюдается в Квемо Картли, Кахети и Самцхе-Джавахети

23.10.2021 19:59





Высокий рост случаев коронавируса имеет место в Квемо Картли, Кахети и Самцхе-Джавахети, это находится в связи с тем, что именно в этих регионах была низкая вакцинационная активность, — сказала министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.



По её словам, Минздрав полностью контролирует эпидемиологическую ситуацию и управляет коечным фондом, места для ковидпациентов есть.



«Мы полностью контролируем эпидемиологическую ситуацию, а также коечный фонд. Безопасности пациентов ничего не угрожает. Я считаю, что эта волна фактически является продолжением четвертой волны, а отнюдь не является пятой волной, и будет преодолена в рамках тех мери, которые мы проводим сегодня», — сказала Екатерина Тикарадзе.



При этом, по словам Тикарадзе, поскольку за неделю уровень заражения снизился, нет оснований для введения дополнительных ограничений.





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