

Россия подчеркивает особый интерес к формату «3+3»

23.10.2021 21:38





Россия рассчитывает на скорейших запуск формата «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) по Закавказью, но отмечает попытки стран Запада во главе с США помешать этому процессу. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"Мы видим стремление ряда западных государств, в первую очередь США, помешать некоторым процессам, просто вставить палки в колеса данному начинанию, - отметила Захарова. - Со своей стороны ориентируемся на скорейший запуск консультативного регионального механизма "3+3" в интересах всех его участников". Она указала, что американская сторона в своих попытках воспрепятствовать запуску переговорного механизма занимается дезинформацией, приписывая Москве инициативу по созданию этого формата.



Дипломат напомнила о том, что идея создания такого механизма была предложена президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Турции Тайипом Эрдоганом. "Как вы знаете, Россия эту инициативу поддержала. Мы исходим из того, что развитие многостороннего регионального сотрудничества абсолютно точно отвечает интересам всех участников данного формата. И на наш взгляд, запуск этого механизма способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях, урегулированию имеющихся противоречий и раскрытию экономического, транспортного, гуманитарного потенциала региона", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.



С инициативой о шестистороннем формате сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган. Иран приветствовал эту идею, заверив в готовности содействовать шагам по укреплению мира в регионе. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона работает с коллегами из Армении, а также рассчитывает, что и Грузия выскажет заинтересованность в создании такого механизма.



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