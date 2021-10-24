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Министр юстиции опровергает намерения перевести Саакашвили в гражданскую клинику
24.10.2021 10:58
По информации министра юстиции Рати Бегадзе, разговоры о переводе третьего президента Грузии, осужденного Михеила Саакашвили в гражданскую клинику являются ложью.
Как пояснил министр в соцсети, ни слова не было сказано о переводе Саакашвили в гражданскую клинику.
«Я выслушал комментарий Николоза Кипшидзе, согласно которому, якобы на встрече со мной шла речь о переводе заключенного Саакашвили в гражданскую клинику и будто мы обсуждали это. С полной ответственностью говорю, что это неправда! На встрече с группой врачей мы говорили о многих вопросах, но ни слова не было сказано о гражданской клинике. У лжи короткие ноги. Об остальном поговорим потом», - написал Рати Брегадзе.
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