

В Минздраве объяснили рост заболеваемости COVID низкими темпами вакцинации

24.10.2021 13:58





Серьезный рост случаев заражения коронавирусом напрямую связан с низкими темпами вакцинации в отдельных регионах Грузии. Об этом заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.



«Высокий рост случаев коронавируса имеет место в Квемо-Картли, Кахети и Самцхе-Джавахети. В других регионах роста не наблюдается. Все это зависит от того, что именно в этих регионах активность по вакцинации была низкая.», — заявила Тикарадзе.



По ее словам, системе удается справляться с потоком пациентов. Одновременно Тикарадзе указала, что показатель выявляемости новых случаев за неделю снизился, и оснований для введения дополнительных ограничений на данном этапе нет.



«Мы полностью контролируем эпидемиологическую ситуацию, а также коечный фонд. Безопасности пациентов ничего не угрожает. Я считаю, что эта волна фактически является продолжением четвертой волны, и ни в коем случае



не пятой волной, и ее удастся преодолеть в рамках тех мер, которые мы проводим сегодня», — сказала глава Минздрава.



На этой неделе руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе сообщил, что 99% граждан, скончавшихся в Грузии от коронавируса, не были вакцинированы. Всего от ковида в стране умерли 9 699 человек.



По состоянию на 23 октября в Грузии провели 1 943 743 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 921 000 человек, что составляет 32,2% взрослого населения страны.



В сентябре-октября темпы вакцинации сильно замедлились. Число прививок, проводимых ежедневно, как правило, не превышало 5 тысяч.



По решению Минздрава, в нескольких районах с самой низкой активностью 18 октября были начаты марафоны вакцинации. За неделю планируется охватить 49 сел. В рамках кампании мобильные бригады медиков объезжают села, пропагандируют вакцинацию и на местах делают прививки всем желающим.



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