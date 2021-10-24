

Ника Мелия: Правящая партия хочет втянуть нас в кампанию ненависти и противостояния

24.10.2021 14:48





«Послушайте г-на Гарибашвили, и вы поймете, что собой представляет предвыборная кампания. Они хотят втянуть нас в кампанию ненависти и противостояния, но них не получается. Это их беспокоит гораздо сильнее», — сказал Ника Мелия, кандидат в мэры Тбилиси от «Единого национального движения».



«Они все еще пытаются втянуть нас в этот водоворот. Мы ведем кампанию, которая ориентирована на будущее, на прогресс, но они видят, что мы не поддаемся на их провокации, все это заставляет их нервничать еще больше. Посмотрите на риторику г-на Гарибашвили, наверное и сегодня он где-то появится, параллельно опять будет оскорблять и ругаться. Я не мог желать лучшего. Г-н Гарибашвили заслуживает благодарности и сегодня, как я поблагодарил его вчера, оппозиция нуждается в еще большей поддержке в оставшиеся шесть дней, и г-н Гарибашвили делает это. Это вызывает оторопь у местного общества, но неописуемо для международного сообщества. Послы, наши иностранные стратегические партнеры в шоке. Это говорит премьер-министр, хвастающийся качеством демократии на формальных встречах с иностранцами. В то же время, по словам г-на Гарибашвили, избирательность означает, что везде должен побеждать один цвет. Если человек падает глубоко в яму, чем больше он копает, тем глубже становится яма, и г-н Гарибашвили находится в таком состоянии», — сказала Мелия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





