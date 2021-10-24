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Гарибашвили: Я не допущу обязательной вакцинации
24.10.2021 19:41
Однозначно хочу заявить, что я как председатель координационного совета и премьер-министр не допущу обязательной вакцинации, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Как отметил премьер в беседе с журналистами, граждан нужно не принуждать, а убедить в том, что вакцинация – это единственный выход в борьбе с пандемией коронавируса.
«У наших граждан есть право на свободу выбора. Я сделал все для того, чтобы своевременно ввезти более чем достаточно вакцин. Поставлены миллионы вакцин, лично я участвовал в процессе переговоров. Мы должны убедить граждан, а не принуждать, и это очень важно. Нам нужно убедить их в том, что вакцинация – это единственный, безальтернативный выход. Нужно включиться в вакцинацию и привиться. Мы сделали два миллиона прививок, сумели привить миллион граждан за какие-то три месяца. Думаю, что это хороший, эффективный результат... Во многих европейских государствах, а также в Америке антиваксерами ведется мощная кампания. Но мы должны доверять ученым, а не ложным информациям», - заявил Гарибашвили.
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