

Народный защитник считает, что больница Глданской тюрьмы не подходит для лечения Саакашвили

25.10.2021 11:19





Народный защитник Грузии не поддерживает идею перевода экс-президента Михеила Саакашвили в больницу при Глданской тюрьме (Тбилиси), указывая, что, исходя из специальных медицинских нужд политика, эта клиника не подходит для его лечения. Об этом говорится в заявлении омбудсмена, распространенном сегодня.



«Существующая в учреждении ситуация с точки зрения медицинского обеспечения полноценно не соответствует заключению и рекомендации, выданной мультифункциональной группой врачей 23 октября 2021 года. Также существуют определенные риски с точки зрения безопасности.



После беседы с медицинским персоналом и администрацией учреждения №18, а также осмотра инфраструктурного и медицинского оборудования, было установлено, что у учреждения есть ресурсы, необходимые для оказания медицинской помощи заключенным (в том числе голодающим). Однако заключение, выданное мультифункциональной группой врачей в связи со специальными медицинскими нуждами Михеила Саакашвили, предусматривает проведение определенных медицинских процедур, что, к сожалению, невозможно в учреждении №18.



Например, там нельзя провести магнитно-резонансное исследование, компьютерную томографию, дуплексное сканирование. Также на данный момент в учреждении не работает врач-реаниматолог, однако, по разъяснению администрации, в ближайшее время они ожидают соответствующего специалиста», — говорится в заявлении Народного защитника.



Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 24-й день. Его личный врач уверяет, что отказ от пищи может убить политика, поскольку он страдает талассемией крови — редким генетическим заболеванием, которое возникает при повреждении генов гемоглобина. Врачебный консилиум, сформированный при Минздраве Грузии, рекомендовал перевести Саакашвили в многофункциональную клинику смешанного типа.



Власти согласны госпитализировать экс-президента в больницу Глданской тюрьмы, настаивая, что она подходит для голодающих заключенных. Адвокаты Саакашвили утверждают, что в тюремном госпитале планируется инсценировать бунт с целью ликвидации политика.



Ранее сегодня адвокаты Саакашвили обратились к Народному защитнику с просьбой проверить тюремную больницу, в которую планируется перевод экс-президента в случае ухудшения его состояния.



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