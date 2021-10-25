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Госдеп США причислил россиян к «бездомным национальностям»


25.10.2021   11:22


Государственный департамент США причислил россиян, желающих получить американскую визу, к «бездомным национальностям» (англ. Homeless Nationalities). Отчет опубликован на сайте ведомства.

Уточняется, что в эту категорию попадают граждане тех стран, в которых у Соединенных Штатов нет консульского представительства или политическая ситуация которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу. В таком случае заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран.

Отмечается, что в настоящее время россияне могут подавать заявления на американскую визу в столице Польши Варшаве. Всего в список «бездомных национальностей» попали граждане десяти стран. Среди них Венесуэла, Йемен, Иран, Куба, Ливия, Сирия, Сомали, Южный Судан и Эритрея.

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