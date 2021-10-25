

Михаил Саакашвили обратился к своим сторонникам

25.10.2021 12:51





Третий президент Грузии Михеил Саакашвили распространил письмо из руставской тюрьмы.



Экс-президент подчеркнул важность выборов 30 октября и призвал своих сторонников голосовать.



«Хочу поблагодарить всех за поддержку…



Важно 30 октября всем прийти на выборы, чтобы выразить свою волю и защитить участки.



Победа близка, моя жизнь принадлежит вам, и я верю, что мы отпразднуем победу вместе», - говорится в письме Саакашвили.



Напомним, экс-президента арестовали в Тбилиси 1 октября, в этот же день он объявил голодовку.



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