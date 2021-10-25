Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Михаил Саакашвили обратился к своим сторонникам


25.10.2021   12:51


Третий президент Грузии Михеил Саакашвили распространил письмо из руставской тюрьмы.

Экс-президент подчеркнул важность выборов 30 октября и призвал своих сторонников голосовать.

«Хочу поблагодарить всех за поддержку…

Важно 30 октября всем прийти на выборы, чтобы выразить свою волю и защитить участки.

Победа близка, моя жизнь принадлежит вам, и я верю, что мы отпразднуем победу вместе», - говорится в письме Саакашвили.

Напомним, экс-президента арестовали в Тбилиси 1 октября, в этот же день он объявил голодовку.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна