

Кардиолог Зураб Пагава покинул консилиум, созданный с целью мониторинга здоровья Михеила Саакашвили

25.10.2021 12:54





Кардиолог Зураб Пагава покинул консилиум, созданный с целью мониторинга состояния здоровья третьего президента Грузии, осужденного Михеила Саакашвили.



По его словам, он покинул консилиум по состоянию здоровья.



«В начале октября я перенес коронавирус, чувствовал себя хорошо, думал, что вышел из ситуации. Потом понял, что дополнительная нагрузка не была комфортной. У меня появились жалобы, поэтому я приостановил активность в консилиуме. Я больше не участвую», - отмечает Пагава.



Напомним, несколько дней назад Зураб Пагава сообщил СМИ, что консилиум обсуждал вопрос перевода Михеила Саакашвили в многопрофильную гражданскую больницу, однако в тот же день министр юстиции Рати Брегадзе сделал заявление, в котором отмечалось, что консилиум не говорил о переводе Саакашвили в частную клинику.



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