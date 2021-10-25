

На здании парламента планируется надстроить один этаж

25.10.2021 14:02





В Тбилиси, на балконах 3-го этажа левого и правого флигелей корпуса "С" здания парламента, а также на 7-м этаже центрального флигеля планируется надстроить по одному этажу [легкой конструкции].



Издание «Батумелеби» распространяет информацию по итогам тендера и пишет, что, по заключению экспертов, строительство над седьмым этажом не рекомендовано. Что касается балконов 3-го этажа, то строительство возможно, но в случае проведения соответствующих укрепительных работ.



Издание также пишет, что аппарат парламента уже объявил тендер на составление подробной проектно-чертежной документации для работ по укреплению левого и правого флигелей корпуса "С". Сумма тендера составляет 360 тысяч лари.



Прием заявок на тендер начнется 30 октября 2021 года и закончится 2 ноября. Согласно условию, документация «должна быть подготовлена с первого января 2022 года [а в случае, если контракт не может быть оформлен до первого января 2022 года, то тогда, после заключения контракта и его вступления в силу] не позднее чем через 120 дней».



В экспертном заключении также отмечается, что строительство на седьмом этаже возможно в том случае, если центральный флигель будет укреплен соответствующим образом. Затраты на такие работы по укреплению превысят сумму, необходимую для строительства нового здания. Поэтому, укрепление-строительство в данном случае является нерентабельным.





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