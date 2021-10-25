

«Не центру решать, кто будет мэром» — Кандидат в мэры Тианети ответил премьеру Грузии

25.10.2021 14:14





Кандидат в мэры Тианети Тамаз Мечиаури в эфире телеканала Formula ответил на призыв премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили «уступить дорогу молодому и талантливому кандидату» от правящей партии «Грузинская мечта».



По словам Мечиаури, лучше потерпеть достойное поражение, чем последовать призыву премьера.



Он отметил, что молодость не индульгенция и что «не только центру решать, кто должен быть мэром».



«Считаю, что сегодня я нужен своему краю. Многие просили меня баллотироваться на этот пост. Начало и конец моей борьбы зависят не только от меня, и какая-то должность взамен, не станет предпосылкой [для прекращения борьбы]. Какой бы большой и высокооплачиваемой не была должность, есть обязательство перед своим краем. Это стоит в разы дороже материального благосостояния», — заявил политик.



На вопрос, предложили ли ему какую-либо должность взамен на отказ от участия в выборах, Мечиаури не ответил:



«Просто скажу, что моей целью было и остается, сделать еще больше хороших дел в Тианети».



Он отметил, что если правящая партия не желала, чтобы он баллотировался в мэры, она могла заранее с ним проконсультироваться.



«Есть люди, вместе с которыми я веду борьбу, не я один принимаю решения. Если хотели более молодого, могли провести консультации и с нами и так выбрать этого молодого, а не единолично, с непонятными заслугами.



Талантливых и у нас много, в их партии тоже есть люди талантливее и опытнее, чем он [кандидат от «Мечты»]. Я поговорю с членами нашей команды, но с большей долей вероятности, знаю, их мнение будет таким же.



Наша борьба служит защите достоинства, а не тому, кто какую кость нам кинет. Лучше достойно проиграть, чем выйти из игры таким образом», — резюмировал Мечиаури.



Напомним, что в Тианети пройдет второй тур выборов мэра. Участие в нем примут Тамаз Мечиаури и кандидат от правящей партии Леван Циклаури.



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