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ЦИК: Общее количество избирателей перед вторым туром выборов составляет 2 088 722 человека
25.10.2021 14:19
По заявлению пресс-спикера Центральной избирательной комиссии Натии Иоселиани, избирательная администрация завершила процесс работы над единым списком избирателей для второго тура выборов в органы местного самоуправления.
По её словам, общее количество избирателей составляет 2 088 722 человека.
«Число избирателей в Тбилиси составляет 1 200 525 человек, из которых 41 314 избирателей, зарегистрированных в Крцанисском избирательном округе, будут участвовать в выборах с использованием электронных технологий.
Число избирателей, которым впервые предоставится возможность участвовать во втором туре выборов, так как ко дню голосования они станут совершеннолетними, составляет 2 069», — заявила Натия Иоселиани.
Второй тур выборов состоится 30 октября в 5 самоуправляющихся городах, 15 муниципалитетах и 24 избирательных округах.
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