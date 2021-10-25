

ЦИК: Общее количество избирателей перед вторым туром выборов составляет 2 088 722 человека

25.10.2021 14:19





По заявлению пресс-спикера Центральной избирательной комиссии Натии Иоселиани, избирательная администрация завершила процесс работы над единым списком избирателей для второго тура выборов в органы местного самоуправления.



По её словам, общее количество избирателей составляет 2 088 722 человека.



«Число избирателей в Тбилиси составляет 1 200 525 человек, из которых 41 314 избирателей, зарегистрированных в Крцанисском избирательном округе, будут участвовать в выборах с использованием электронных технологий.



Число избирателей, которым впервые предоставится возможность участвовать во втором туре выборов, так как ко дню голосования они станут совершеннолетними, составляет 2 069», — заявила Натия Иоселиани.



Второй тур выборов состоится 30 октября в 5 самоуправляющихся городах, 15 муниципалитетах и 24 избирательных округах.



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