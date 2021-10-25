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65 семьям беженцев безвозмездно передадут в собственность новые жилые площади


25.10.2021   15:07


В администрации правительства завершилось заседание правительства под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. По информации пресс-службы премьер-министра, кабинет министров рассмотрел 11 вопросов повестки дня.

Правительство утвердило на сегодняшнем заседании распоряжение, согласно которому, 65-ти семьям беженцев безвозмездно передадут в собственность жилые площади в новостройках. Эти квартиры расположены в Кутаиси, Зугдиди и Тбилиси.

Как отметил премьер-министр, поддержка вынужденно перемещенных лиц, улучшение их жилищных условий является одним из важных приоритетов правительства Грузии.

С 2012 года тысячи семей беженцев в масштабах всей Грузии уже получили жилье в собственность, и этот процесс будет активно продолжаться.

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