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65 семьям беженцев безвозмездно передадут в собственность новые жилые площади
25.10.2021 15:07
В администрации правительства завершилось заседание правительства под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. По информации пресс-службы премьер-министра, кабинет министров рассмотрел 11 вопросов повестки дня.
Правительство утвердило на сегодняшнем заседании распоряжение, согласно которому, 65-ти семьям беженцев безвозмездно передадут в собственность жилые площади в новостройках. Эти квартиры расположены в Кутаиси, Зугдиди и Тбилиси.
Как отметил премьер-министр, поддержка вынужденно перемещенных лиц, улучшение их жилищных условий является одним из важных приоритетов правительства Грузии.
С 2012 года тысячи семей беженцев в масштабах всей Грузии уже получили жилье в собственность, и этот процесс будет активно продолжаться.
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