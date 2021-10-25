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Высокопоставленные сотрудники МВД продолжают покидать посты в знак протеста


25.10.2021   15:09


Демарш силовиков продолжается – ведомство Гомелаури покидают сотрудники. В отставку подали инспектор патрульной полиции Самегрело-Земо Сванети, майор полиции Георгий Беришвили, а также сотрудник криминальной полиции Джимми Гагуа.

«Я выражаю свою солидарность моему другу Лексору Рапава, из-за чего (именно поэтому) я покидаю патрульную полицию Самегрело-Земо Сванети, для меня категорически неприемлемо преследование бывших полицейских» – заявил на экстренном брифинге Шенгелия.

Поздно вечером 21 октября власти начали серию специальных операций против бывших силовиков в регионе В Самегрело, где они проигрывают выборы. По имеющейся информации, в Хоби прибыли и возглавили операцию заместитель министра внутренних дел Шалва Бедоидзе и директор департамента криминальной полиции Мамука Челидзе.

Был задержан бывший силовик Лексо Рапава, а в Зугдиди в доме бывшего сотрудника полиции Руслана Шамахия был произведен обыск.

Спецоперация была проведена и в Тбилиси, был задержан еще один бывший сотрудник правоохранительных органов Георгий Датиашвили. По утверждению стороны обвинения, при обыске квартиры Датиашвили полиция изъяла огнестрельное оружие, две гранаты, 360 патронов, взрывчатые вещества и устройства. Выражащие протест отставные силовики заявляют, что оружие и боеприпасы их коллегам были подложены.

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