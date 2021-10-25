

27 октября состоится предвыборное собрание сторонников «Грузинской мечты»

25.10.2021 16:26





Как заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, 27 октября, в 17:00 на площади Свободы состоится итоговое предвыборное собрание сторонников партии.



По его словам, десятки тысяч граждан соберутся, чтобы ещё раз показать силу грузинского народа, который борется, чтобы окончательно победить зло.



«2 октября нам объявили доверие 47% избирателей, практически каждый второй избиратель, что дает нам новый импульс и ответственность заботиться о благополучии нашей страны и народа в ближайшие три года.



30 октября эту победу нужно довести до конца. Все, кто ценит будущее нашей страны, мир, стабильность и развитие, ждем вас на площади Свободы в среду, 27 октября в 17:00», — заявил Ираклий Кобахидзе.



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