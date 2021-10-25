

Предварительное бронирование услуги Домов юстиции отменено

25.10.2021 16:33





С сегодняшнего дня отменено предварительное бронирование на любую услугу в Домах юстиции. Об этом говорится в распространенной Домом юстиции информации.



По данным ведомства, отмена бронирования связана с увеличением количества государственных услуг, предоставляемых Домами юстиции.



«Также отмена бронирования связана с увеличением потребности граждан в быстром доступе к госуслугам, в связи с чем требовалась не менее одной недели ожидания для посещения Дома юстиции в условиях предварительного бронирование. Управление очередью осуществляется с учетом ковид-регуляций. Среди них обеспечен режим ожидания на открытом воздухе.



Дом юстиции справляется с потоком граждан в кратчайшие сроки. В первый же день отмены бронирования, к 12:30, Дом юстиции уже обслужил более 2600 клиентов, что в условиях предварительного бронирования было возможно только к 16:00. Внутри всех Домов юстиции установлено современное оборудование для термоэкранирования, указатели соблюдения социальной дистанции и соблюдаются соответствующие регуляции», — говорится в сообщении Дома юстиции.



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