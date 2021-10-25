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Каладзе провел предвыборную встречу с представителями бизнеса
25.10.2021 16:38
Кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каха Каладзе продолжает свои предвыборные встречи. Сегодня он встретился с представителями бизнеса и ознакомил их со своей предвыборной программой.
Каха Каладзе поблагодарил бизнесменов за участие в важных для Тбилиси проектах и выразил надежду, что следующие четыре года будут еще более плодотворными с точки зрения сотрудничества мэрии и бизнеса.
Каха Каладзе еще раз подчеркнул важность второго тура выборов в органы местного самоуправления и отметил, что «Грузинская мечта» доведет свою победу 30 октября до конца.
Кроме того, кандидат в мэры столицы на встрече подчеркнул важность привлечения строительных компаний к решению проблемы незавершенного строительства и детально остановился на программе поддержки бизнеса.
«Вы люди, которые создают богатство в стране. В этот трудный период пандемии важно, чтобы государство и муниципалитет поддержали бизнес. Мы реализовали ряд проектов по поддержке бизнеса, и эта политика будет продолжена и в будущем », — сказал Каха Каладзе.
По его словам, Тбилиси обладает огромным ресурсом развития, и в ближайшие четыре года будет реализован ряд важных проектов.
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