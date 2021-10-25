

Глава Минздрава Грузии пока не привилась второй дозой вакцины от COVID-19

25.10.2021 16:41





Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе пока не привилась второй дозой вакцины от COVID-19.



Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, она заявила о праве человека индивидуально принимать решение относительно «любой медицинской манипуляции».



23 марта текущего года Тикарадзе в прямом эфире привилась от коронавируса препаратом AstraZeneca. Инъекция была сделана в клинике города Сачхере. Срок, который дается для повторной прививки, составляет 180 дней (ок. 6 месяцев), которые уже прошли. Между тем, в обществе по сей день выражают сомнения о том, действительно ли привилась Тикарадзе.



1 июня стало известно, что у Тикарадзе выявили коронавирус. Она переболела COVID-19 в легкой форме.



В августе министр заявила, что не забыла о необходимости вакцинироваться второй дозой вакцины и пообещала сообщить журналистам о второй прививке.



При этом вакцинация препаратом AstraZeneca в Грузии будет приостановлена с 1 ноября текущего года – по причине низкого спроса на препарат.



Отметим, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала введение двух доз вакцины AstraZeneca с интервалом от четырех до двенадцати недель.



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