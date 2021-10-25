|
|
|
Глава Минздрава Грузии пока не привилась второй дозой вакцины от COVID-19
25.10.2021 16:41
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе пока не привилась второй дозой вакцины от COVID-19.
Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, она заявила о праве человека индивидуально принимать решение относительно «любой медицинской манипуляции».
23 марта текущего года Тикарадзе в прямом эфире привилась от коронавируса препаратом AstraZeneca. Инъекция была сделана в клинике города Сачхере. Срок, который дается для повторной прививки, составляет 180 дней (ок. 6 месяцев), которые уже прошли. Между тем, в обществе по сей день выражают сомнения о том, действительно ли привилась Тикарадзе.
1 июня стало известно, что у Тикарадзе выявили коронавирус. Она переболела COVID-19 в легкой форме.
В августе министр заявила, что не забыла о необходимости вакцинироваться второй дозой вакцины и пообещала сообщить журналистам о второй прививке.
При этом вакцинация препаратом AstraZeneca в Грузии будет приостановлена с 1 ноября текущего года – по причине низкого спроса на препарат.
Отметим, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала введение двух доз вакцины AstraZeneca с интервалом от четырех до двенадцати недель.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна