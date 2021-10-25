|
|
|
Кандидат в мэры Поти Гиги Угулава обязался сформировать коалиционное правительство
25.10.2021 17:21
Кандидат в мэры Поти Гиги Угулава представил членов местного коалиционного правительства, которое сможет приступить к работе в случае победы оппозиции во втором туре выборов. На сегодняшнем брифинге они подписали коалиционный меморандум.
«В Поти почти все политические партии согласны с тем, что изменения необходимы для того, чтобы город начал развиваться. Население должно не сокращаться, а расти. Жители Поти должны получить те блага, которые им полагаются. А для этого необходимы перемены. В случае моей победы я беру обязательство сформировать многопартийное коалиционное правительство по политическому и профессиональному признакам», — сказал Угулава.
По словам кандидата в мэры Поти, именно коалиция создаст возможности для развития города. Он, при этом, добавил, что готов к сотрудничеству и с партией бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария. «Мы уважаем их мнение, но верим, что бóльшая вовлеченность принесет еще больше пользы Поти», — сказал Угулава.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна