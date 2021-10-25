

В 2020 году в гражданские клиники были переведены 585 заключенных

25.10.2021 18:40





В 2020 году из пенитенциарного учреждения в клинику гражданского сектора были переведены 585 заключенных. Об этом говорится в отчете ведомства за прошлый год, в котором также сказано, что по состоянию на июль 2018 года в реферальной очереди средний период ожидания составлял один год, а в 2020 году он был сокращен.



«По состоянию на июль 2018 года средний период ожидания составлял один год. К концу 2019 года плановые стационарные услуги в клинике гражданского сектора требовались 585 заключенным, из которых случае с 500 заключенными был нарушен 4-месячный срок пребывания в очереди, в то время как десятки из них находились в очереди с 2016 по 2017 год. По состоянию на август 2020 года все заключенные получили стационарную медицинскую помощь и так называемая реферальная очередь обнулилась», - говорится в отчете.



Напомним, что, по словам министра юстиции Рати Брегадзе, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в случае необходимости будет переведен не в гражданскую клинику, а в лечебное учреждение № 18.

Вчера, 24 октября, аппарат Народного защитника Грузии проверил степень готовности лечебного учреждения N18 к приему Михеила Саакашвили. Согласно отчету Народного защитника, ситуация в учреждении N18 не полностью соответствует выданным многофункциональной группой врачей 23 октября 2021 года заключению и рекомендациям, также существуют определенные риски с точки зрения безопасности.



Также, по словам Ломджария, в настоящее время в учреждении не работает врач-реаниматолог (нет врача-реаниматолога), однако, по разъяснению администрации, они в ближайшее время ожидают соответствующих специалистов.



Третий президент Грузии Михеил Саакашвили со дня его ареста уже 25-й день в знак протеста голодает в Руставском пенитенциарном учреждении N12. Михеил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября.



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