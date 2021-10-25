

Бадри Джапаридзе: Рекомендация консилиума врачей должна быть выполнена

25.10.2021 19:52





Рекомендация консилиума должна быть выполнена - ни одно политическое лицо «Грузинской мечты», каким бы ангажированным ни было, не должно брать риск, - заявил журналистам один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе.



По его словам, в связи с Саакашвили власть не должна принимать политическое решение.



«Как я узнал, решением консилиума было, что необходимо проведение определенных исследований, необходимой для этого аппаратуры в тюремной больнице нет, соответственно, должны принять во внимание рекомендацию консилиума и не должно приниматься политическое решение. Речь идет об угрозах, связанных со здоровьем Саакашвили. Речь идет об очень больших рисках, и ни одно политическое лицо «Грузинской мечты», каким бы ангажированным ни было, не должно брать риск», - заявил Джапаридзе.



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