

Гарибашвили: Успокойтесь, мы хорошо позаботимся о заключенном Саакашвили

25.10.2021 19:55





Я премьер-министр, а не врач, если у вас есть какие-нибудь вопросы, обращайтесь к врачам, - об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, отвечая на вопрос о состоянии здоровья Михеила Саакашвили.



На вопрос журналиста, берет ли премьер ответственность в том случае, если голодовка третьего президента Грузии Михеила Саакашвили закончится фатальным исходом, Гарибашвили ответил, что о живом человеке так говорить нельзя.



«Я хочу призвать всех говорить с большей любовью, в том числе, о вашем вожде. Как можно так говорить о живом человеке? - Нельзя! Такую агрессию, такую ненависть мы должны завершить 30 октября. Как можно так говорить. Это плохо для вас, для людей, и нашей страны. Мы распространили детальную информацию. Вчера министр юстиции распространил материал, мы показали обществу, вам тоже, всем, какие условия созданы в тюремной больнице. Там созданы все условия, добавили даже то, чего не было. Вся необходимая аппаратура мобилизована на месте и, конечно, при необходимости мы проведем полную мобилизацию. Будет обеспечена и включенность врачей. Заверяем, что пенитенциарная служба заботится и будет заботиться о здоровье всех заключенных. Успокойтесь, мы хорошо позаботимся о заключенном Саакашвили!» - сказал Гарибашвили.



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