

Представители оппозиционных партий в Поти подписали меморандум о коалиционном сотрудничестве

25.10.2021 20:26





Представители оппозиционных партий в Поти подписали меморандум о коалиционном сотрудничестве.



Соглашение подписывают кандидат в мэры от оппозиции Гиги Угулава и представители следующих партий: «Единое национальное движение»; «Европейская Грузия - движение за свободу», «Лело», «Гирчи - больше свободы», «Третья сила – Стратегия Агмашенебели», «Пора», «Свободная Грузия», «Единая Грузия».



Как заявил Гиги Угулава на брифинге в связи с коалиционным сотрудничеством, в случае его победы в Поти будет сформировано многопартийное коалиционное правительство по политическим и профессиональным признакам.



По словам Угулава, дверь в оппозиционную коалицию открыта для других партий, в том числе для членов партии Георгия Гахария.



«Наша дверь в коалиционное единство открыта для партии Гахария, для его кандидата, для ее членов, сотрудничество должно быть еще шире. Мы уважаем их мнение, но считаем, что большая включенность принесет Поти больше пользы. Коалиционная альтернатива - это то, что мы предлагаем», - сказал Гиги Угулава.



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