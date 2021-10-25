

Парламентский комитет по здравоохранению рекомендовал продажу препарата «Наркан» без рецепта

25.10.2021 20:32





Парламентский комитет по здравоохранению Грузии дал рекомендацию на продажу препарата «Наркан» без рецепта.



Вопрос обсуждался на заседании Научно-консультативного совета комитета по здравоохранению и социальным вопросам.



По словам председателя комитета Дмитрия Хундадзе, среди потребителей наркотических средств бывают случаи, когда передозировка приводит к летальному исходу.



Как заявил Хундадзе, одним из важнейших моментов в таких случаях является быстрая доступность вещества «Наркан», нейтрализующего вредное действие наркотиков.



«Выдача препарата без рецепта требует решения процедурного вопроса для перемещения из списка препаратов второй группы в третью группу. Это означает, что препарат данного типа больше не будет подпадать под выдачу по рецепту. С нашей стороны была дана рекомендация и ведомство переадресует его из второй группы в третью», — заявил Дмитрий Хундадзе.





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