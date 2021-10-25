

Бывший омбудсмен о деле Саакашвили: «На медицинский персонал оказывается давление»

25.10.2021 22:00





«На медицинский персонал оказывается давление», — заявил бывший омбудсмен Уча Нануашвили. По его словам, до сих пор сотни заключенных переводились на лечение в гражданский медицинский сектор. Это происходило в тех случаях когда предоставить полноценное лечение в тюремной больнице было невозможно.



По словам Народного защитника, в тюремной больнице, нет соответствующей медицинской инфраструктуры необходимой для поддержания здоровья голодающего 25-ый день Михеила Саакашвили.



Говоря об этом, бывший омбудсмен Уча Нануашвили вновь обратил внимание на практику пенитенциарных учреждений, когда сотни заключенных переводились в частные клиники.



Издание «Батумелеби» задало несколько вопросов Уче Нануашвили, который в данный момент занимает пост директора «Института исследований демократии».



Господин Уча, по вашему мнению, что по вашему значит, когда, по мнению совета врачей, медицинского оборудования необходимого заключенному Саакашвили, в тюремной больнице нет, но министр юстиции вместе с премьер-министром заявляют, что Саакашвили не переведут в городскую клинику?



Когда политические деятели в подобной ситуации говорят на медицинские темы, это означает, что у правительства есть некая политическая мотивация. В такой ситуации только медперсонал должен комментировать и принимать решения. Врачи должны сообщить, что и где необходимо заключенному.



Эти заявления высокопоставленных лиц, препятствуют оказанию реальной помощи заключенному. На медицинский персонал, а также на следователей оказывается давление, когда они делают предварительные заявления.



Насколько распространена практика, когда заключенного переводят на лечение в обычную клинику?



Таких случаев было сотни. Могу сказать, что, во время моей работы омбудсменом, эта рекомендация выполнялась. В каком-то смысле пенитенциарная система гордилась переводом обвиняемых или осужденных в городскую клинику: мы все согласны с тем, что пенитенциарная больница не имеет ресурсов, которые есть у городской клиники.



Ранее, в предыдущие годы, пациенты доставлялись в гражданские клиники при чрезвычайно сложном положении, а термин «экспорт смерти» был придуман, когда смерть наступала в больнице, а не в тюрьме. Затем, с годами, эта практика изменилась, и даже заговорили о выводе всей системы здравоохранения из пенитенциарной системы.



Я могу вспомнить громкие случаи, когда даже при незначительных проблемах со здоровьем заключенного доставили в поликлинику, например, Вано Мерабишвили (бывший премьер и экс-глава МВД Грузии). Его несколько раз отправляли в гражданскую клинику, чтобы не вызывать вопросов по поводу его здоровья.



Адвокаты сообщили, что даже в тех случаях, когда тюремная больница может оказать соответствующую медицинскую помощь, однако заключенные предпочитают лечиться в гражданской клинике за свой счет, то по сегодняшний день администрация тюрьмы выполняла эти требования.



Да, таких случаев были сотни. Я не помню, чтобы кто-нибудь говорил, что заключенный обратился к администрации учреждения и попросил пойти в больницу для лечения за свой счет, но получил отказ. В случае с Саакашвили создается впечатление, что правительство имеет политическую мотивацию. С другой стороны, не премьер-министр должен решать, где и как будут лечить с Саакашвили. Такие заявления означают, что есть заинтересованность в нейтрализации политического оппонента.





Известно, что главный призыв Гарибашвили, спустя 9 лет правления «Грузинской мечты» остается прежним: «Давайте покончим с «Национальным движением». Насколько реален риск физического уничтожения политического противника?



Не знаю, насколько это реально. Однако то, что правительство использует эту ситуацию для получения собственных политических очков и пытается нейтрализовать политическую оппозицию, является фактом … в действительности только медицинский персонал должен делать заявления, основанные на конкретной потребности.



«Невозможно отвезти Саакашвили в городскую больницу» — когда премьер-министр это заявляет, есть ли вероятность, что врачи пенитенциарной службы смогут выполнять свои профессиональные обязанности?

Сейчас самое главное — это именно решение медиков. Они должны немедленно выступить с заявлением … Сейчас существует риск того, что Саакашвили фактически не получит адекватной медицинской помощи, что очень важно.



Остальное следует оценивать в спокойной обстановке. Ситуация настолько сложная, что мне трудно сейчас дать другую оценку.



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