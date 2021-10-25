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Хатия Деканоидзе представила 4 кандидатов в вице-мэры Кутаиси
25.10.2021 22:31
Кандидат в мэры Кутаиси от «Единого национального движения» и части оппозиции Хатия Деканоидзе представила состав коалиционного правительства Кутаиси.
Деканоидзе рассказала о приоритетах разработанной командой предвыборной программы.
Как заявила Хатия Деканоидзе, Кутаиси будет одним из самых выдающихся городов международного масштаба.
Кандидатами в вице-мэры Кутаиси будут: «Лело» - Анна Нацвлишвили; «Гирчи - больше свободы» - Имеда Клдиашвили; спортсмен Реваз Чомахидзе; Темур Цамцишвили.
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