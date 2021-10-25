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Михаил Саакашвили направил обращение жителям города Поти


25.10.2021   22:34


Третий президент Грузии Михеил Саакашвили распространил очередное письмо из пенитенциарного учреждения №12 в Рустави.

Саакашвили обращается к жителям Поти.

Письмо Саакашвили, находящегося в заключении, в социальной сети распространил кандидат в мэры Поти Гиги Угулава.

"Дорогие потийцы,

если вы помните, именно из Поти мы вернули Аджарию, а потом сделали процветающим и Батуми. Сейчас, к сожалению, потеряв много времени, мы должны возродить Поти. Молодежь и женщины не должны уезжать из города, наоборот, они должны возвращаться.

У Гиги очень большой опыт, это настоящий золотой шанс для жителей Поти и для меня, чтобы помочь вам.

Мы должны достроить аэропорт, добавить как минимум 3000 рабочих мест в порту и удвоить зарплату», - говорится в заявлении Саакашвили.

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