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Михаил Саакашвили направил обращение жителям города Поти
25.10.2021 22:34
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили распространил очередное письмо из пенитенциарного учреждения №12 в Рустави.
Саакашвили обращается к жителям Поти.
Письмо Саакашвили, находящегося в заключении, в социальной сети распространил кандидат в мэры Поти Гиги Угулава.
"Дорогие потийцы,
если вы помните, именно из Поти мы вернули Аджарию, а потом сделали процветающим и Батуми. Сейчас, к сожалению, потеряв много времени, мы должны возродить Поти. Молодежь и женщины не должны уезжать из города, наоборот, они должны возвращаться.
У Гиги очень большой опыт, это настоящий золотой шанс для жителей Поти и для меня, чтобы помочь вам.
Мы должны достроить аэропорт, добавить как минимум 3000 рабочих мест в порту и удвоить зарплату», - говорится в заявлении Саакашвили.
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