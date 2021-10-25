

Украина, Грузия и Молдова согласовали приоритеты сотрудничества с ЕС

25.10.2021 23:11





Главы правительств Украины, Грузии и Молдовы в понедельник, 25 октября, провели онлайн-встречу в рамках подготовки визита Ассоциированного трио в институты ЕС. Во время разговора стороны обозначили приоритеты трехстороннего сотрудничества, сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



Он подчеркнул, что необходимо объединить усилия по основным направлениям взаимодействия, которые должны быть включены в Декларации саммита Восточного партнерства.



"На наш взгляд, эти приоритеты должны включать: поддержку инициативы Ассоциированного трио, признание европейских стремлений и европейской перспективы для стран, которые хотят присоединиться к ЕС и соответствуют Копенгагенским критериям, поддержку территориальной целостности и решительное осуждение агрессии со стороны Российской Федерации, интеграции во внутренний рынок ЕС, устойчивость, безопасность и оборонное сотрудничество", - отметил Шмыгаль.



Глава украинского правительства также отметил, что повестка дня Ассоциированного трио должно фокусироваться на таких темах как упрощение доступа к услугам, усиление поддержки малого и среднего бизнеса и тому подобное. По его словам, приоритеты также должны включать торговлю, безопасность, экономическую устойчивость, здравоохранение и транспорт.



Кроме того, Премьер-министр Украины отметил потенциал диалога между ЕС и Трио в цифровой сфере. По его словам, такое взаимодействие будет способствовать укреплению сотрудничества в сфере связи, трансграничных услуг, защиты данных, кибербезопасности и тому подобное.



Премьер-министры Украины, Грузии и Молдовы договорились координировать действия для реализации совместных приоритетов и активизировать деятельность соответствующих трехсторонних рабочих групп.



Напомним, Украина, Грузия и Молдова создали формат Ассоциированного трио для усиления сотрудничества на пути к членству в ЕС 17 мая 2021 года.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





