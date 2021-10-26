

Дэниел Фрид: Присутствие Саакашвили в тюрьме вредит «Грузинской мечте»

26.10.2021 10:31





Мне не нравится, что Саакашвили вдруг спустился с парашютом и решил появиться верхом на лошади, но, с другой стороны, действительно ли его место в тюрьме? Его присутствие в тюрьме вредит «Грузинской мечте», — об этом в интервью «Голосу Америки» заявил бывший заместитель госсекретаря США Дэниел Фрид.



По его словам, когда арестовывают бывшего президента, это никогда не бывает хорошо.



«Это то, что в целом, демократии не делают. Это никогда не бывает хорошо. Михеил Саакашвили — фигура, вызывающая разногласия. Он обращает на себя внимание, он драматичен. Но мне также ясно, что в грузинском обществе он больше не пользуется тем уважением, которое было у него в первые годы его правления. Возможно, он вернулся в Грузию с мечтой устроить очередную «Революцию роз». Я этого просто не вижу. Сейчас не время революций. Построй политическую партию, угоди электорату и выиграй выборы», — заявил Дэниел Фрид.



По его словам, местные выборы показали, что «Грузинская мечта» по-прежнему пользуется большой поддержкой.



«Выборы также показали, что оппозиция сильно представлена ​​во многих городах, во многих местных органах власти. Я читал отчет БДИПЧ/ОБСЕ. Эти выборы прошли с нарушениями, и я ожидаю большего от правительства, но на этих выборах политические силы столкнулись друг с другом. Это не были выборы, как в России. Эти выборы были с изъянами, но конкурентными. Именно это и нужно делать политическим силам. Мне не нравится, что Саакашвили вдруг спустился с парашютом и решил явиться стране верхом на лошади, но, с другой стороны, действительно ли его место в тюрьме? Его присутствие в тюрьме вредит «Грузинской мечте», — заявил Дэниел Фрид.





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