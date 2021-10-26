Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Турции задержали 7 российских туристов по подозрению в поджоге леса


26.10.2021   10:32


В турецкой Анталии по подозрению в поджоге леса задержали семерых российских туристов, которые шли туристическим маршрутом "Ликийская тропа".

О задержании россиян агентству РИА Новости сообщили в российском генконсульстве, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в субботу в районе Чагларджа, когда туристы совершали поход по популярному маршруту "Ликийская тропа".

"Согласно местному законодательству органами правопорядка с привлечением присяжного переводчика был составлен протокол дачи показаний подозреваемых и свидетелей по делу", - рассказал представитель российской дипмиссии.

В воскресенье состоялось заседание суда, россиянам бесплатно предоставили государственных адвокатов, а также их обеспечили переводом. Суд принял решение в период досудебного расследования обстоятельств инцидента взять российских туристов под стражу.

Сами россияне заявляют, что увидели на тропе пожар и пытались его потушить. Один из туристов написал в Instagram, что они позвонили в службу 911, а на пути их задержали местные жители и вызвали жандармов.

Этим летом на юге Турции произошли масштабные лесные пожары в 30 провинциях. Вместе с климатическими причинами власти рассматривают версию умышленного поджога.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна