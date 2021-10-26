

Тикарадзе: Я не согласна с обязательной вакцинацией

26.10.2021 12:33





«Я не согласна с обязательной вакцинацией, потому что за ней последуют многие негативные процессы, которые будут мешать процессу», — заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.



Тикарадзе считает, что важно больше общаться с населением, а не применять принудительные меры.



«Возможности государства на этом этапе не изменились, что предполагает строгое соблюдение регуляций. Для нас важно, чтобы наши граждане продолжали проявлять активность и высокую гражданскую ответственность, чтобы защитить свою социальную дистанцию, принимая во внимание все рекомендации Центров по контролю заболеваний. Важно активизировать процесс вакцинации. Мы начали марафон иммунизации, на этом этапе отобрано 50 сел, в которых проживает более 3000 жителей. Следующим шагом будет продолжение этого марафона в более немногочисленных селах.



Кроме марафона, для нас также важно активизировать наших граждан старше 60 лет, так как они подвергаются наибольшему риску инфицирования, а также госпитализации в реанимационное отделение, а также летальности. Поэтому еще раз прошу наших граждан принять своевременное решение.



Уверена, что за обязательной вакцинацией последуют гораздо более негативные процессы, которые, наоборот, будут препятствовать процессу вакцинации, поэтому я не согласна и считаю, что важно больше общаться с населением, а не использовать вынужденные меры», — заявила Екатерина Тикарадзе.



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