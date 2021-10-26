

«Лело» требует перевести Саакашвили в мультипрофильную клинику

26.10.2021 13:12





«Партия» Лело требует незамедлительно перевести экс-президента Михеила Саакашвили в мультипрофильную клинику, в которой будет гарантирована его безопасность.



«Находящийся в заключении третий президент голодает уже 26-й день. По информации адвокатов, его состояние ежедневно и заметно ухудшается. Консилиум рекомендовал перевести его в многопрофильную клинику. С такой же рекомендацией выступил Народный защитник. К сожалению, правительство проявляет необъяснимое упорство и планирует перевести Саакашвили в тюремную больницу, в которой, в случае драматического ухудшения состояния нет ни соответствующих условий для лечения, ни гарантий безопасности», — говорится в заявлении партии.



Напомним, что Саакашвили, задержанный 1 октября на территории Грузии, голодает уже 26-ый день.



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