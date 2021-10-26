

Тикарадзе: Если Саакашвили понадобится хирургическое вмешательство, решение будет принято в пользу пациента

26.10.2021 13:14





Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявляет, что на данном этапе Михеил Саакашвили никак не нуждается в переводе в гражданскую клинику.



Как пояснила министр, пациент никоим образом не помещается в больницу пенитенциарного учреждения в принудительном порядке. При этом она отметила, что тюремная больница удовлетворяет всем требованиям, необходимым Саакашвили.



«Пациент Саакашвили находится под постоянным мониторингом. И сейчас на месте, помимо консилиума, за состоянием его здоровья постоянно наблюдает тамошний медперсонал. Исходя из этого, все риски сведены до минимума. Нет никаких ограничений и у его личного врача, в любой отрезок дня он может быть с пациентом и делать соответствующие заключения», - заявила Тикарадзе.



Что касается того, почему Саакашвили не переводится в гражданскую клинику, тогда как в 2020 году в частные клиники из тюрьмы были переведены более 500 пациентов, глава Минздрава поясняет, что эти заключенные были помещены в гражданские клиники с целью хирургического вмешательства.



«Другие заключенные были помещены в гражданские клиники с целью хирургического вмешательства. Если и пациенту Саакашвили понадобятся различные хирургические вмешательства, и будут медицинские показания, разумеется, решение будет принято в пользу пациента. На данном этапе он никак не нуждается в том, чтобы его перевели в другую клинику. Дело лишь в этом. Пациент никоим образом не помещается в пенитенциарную больницу в принудительном порядке. Эта больница удовлетворяет всем необходимым для него условиям, и на сегодняшний день, лишь это является предметом обсуждения в обществе», - заявляет Тикарадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





